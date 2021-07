LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: continuano gli scatti! (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 13.55 Ancora pioggia forte e gruppo allungato, anche oggi tappa spettacolare. 13.53 WOUT VAN AERT ALL’ATTACCO! 13.51 Primoz Roglic è ancora nel gruppo dei migliori dal quale prova ancora ad evadere Mattia Cattaneo. 13.50 Geraint Thomas a 2? dal gruppo principale. 13.49 van der Poel in controllo nelle ultime posizioni del gruppo. 13.47 130 chilometri al traguardo. 13.45 Nelle prime posizioni del gruppo anche Sonny Colbrelli. 13.42 Più di un minuto perso per Thomas che rischia di uscire ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE2021 13.55 Ancora pia forte e gruppo allungato, anchespettacolare. 13.53 WOUT VAN AERT ALL’ATTACCO! 13.51 Primoz Roglic è ancora nel gruppo dei migliori dal quale prova ancora ad evadere Mattia Cattaneo. 13.50 Geraint Thomas a 2? dal gruppo principale. 13.49 van der Poel in controllo nelle ultime posizioni del gruppo. 13.47 130 chilometri al traguardo. 13.45 Nelle prime posizioni del gruppo anche Sonny Colbrelli. 13.42 Più di un minuto perso per Thomas che rischia di uscire ...

NekOfficial : Ultimi preparativi prima del tour! Voi siete pronti??! ?? #NekLive2021 ???? - ukadultwebcams : tesoro_di_lattea - Vicinisempreee : In pratica la scaletta del tour è un percorso lento di emozioni e lacrime verso la meta finale che è la tristezza p… - zazoomblog : DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: inizio a velocità folli tanti in crisi. Si muove Cattaneo - #DIRETTA #France… - vivereinbilico : -mentre altri hanno scelto di posticipare, ma per scelte burocratiche-organizzative (es: per Ultimo sarebbe stato d… -