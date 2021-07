LIVE Superbike, GP Gran Bretagna in DIRETTA: tra pochi minuti la Superpole (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.53 Tutto è pronto per le qualifiche ufficiali da Donington Park. Giornata piovosa in Inghilterra, una condizione molto diversa rispetto allo scorso anno. 11.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Superpole del GP di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale Superbike. Tra pochi minuti si parte! 10.40 Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alle 12.00 per la Superpole che stabilità la griglia di partenza per la gara-1 di ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.53 Tutto è pronto per le qualifiche ufficiali da Donington Park. Giornata piovosa in Inghilterra, una condizione molto diversa rispetto allo scorso anno. 11.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladel GP diper quanto riguarda il Mondiale. Trasi parte! 10.40 Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alle 12.00 per lache stabilità la griglia di partenza per la gara-1 di ...

