LIVE Superbike, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Toprak Razgatl?o?lu domina la scena a Donington Park! Battuto Jonathan Rea (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa DIRETTA LIVE. Appuntamento a domani per una nuova giornata di azione a Donington Park. Un saluto a tutti! 15.42 Delusione per Ducati. La casa di Borgo Panigale completa fuori dalla Top10 con le due moto ufficiali. Decimo posto per Axel Bassani, il migliore degli italiani. 15.40 Incredibile prova di forza del portacolori di Yamaha, autore di una gara perfetta. Rea completa al secondo posto davanti a Lowes. 15.38 La classifica finale: 1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.45 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa. Appuntamento a domani per una nuova giornata di azione aPark. Un saluto a tutti! 15.42 Delusione per Ducati. La casa di Borgo Panigale completa fuori dalla Top10 con le due moto ufficiali. Decimo posto per Axel Bassani, il migliore degli italiani. 15.40 Incredibile prova di forza del portacolori di Yamaha, autore di una gara perfetta. Rea completa al secondo posto davanti a Lowes. 15.38 La classifica finale: 1 54 RAZGATLIOGLUYamaha YZF R1 LEAD LEAD ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Superbike GP Gran Bretagna in DIRETTA: Toprak Razgatl?o?lu al comando! Rea cede al turco che in 3 giri recuper… - corsedimoto : SUPERBIKE - #LIVE Gara-1 #Superbike a #Donington Park. Segui in diretta il primo round sul circuito britannico con… - gponedotcom : LIVE GARA 1 Superbike Donington: la diretta giro per giro: Rea e la Kawasaki partono davanti a tutti in Gara 1, men… - infoitsport : SBK, LIVE SUPERPOLE Superbike Donington: la diretta minuto per minuto - zazoomblog : LIVE Superbike GP Gran Bretagna in DIRETTA: Rea padrone delle qualifiche delude Razgatl?o?lu. Alle 15.00 la gara-1… -