LIVE Superbike, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Toprak Razgatl?o?lu detta il passo, Rea insegue il turco (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -16 Rea recupera 7 decimi al rivale nell'ultimo settore, ma nel primo c'è subito la risposta di Razgatl?o?lu che si conferma leader con quasi 3 secondi di margine. -17 Brutta caduta per Andrea Locatelli, non ci sono conseguenze per il bergamasco che ha letteralmente distrutto la propria Yamaha. -18 La battaglia per il successo è riservata a Yamaha e Kawasaki. Toprak mantiene il comando delle operazioni abbassando il miglior giro della pista in 1.30.126. -19 Attenzione a Rea! Il leader del Mondiale recupera un secondo a Razgatl?o?lu. La lotta per il successo è apertissima! -20 ...

