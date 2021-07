LIVE Superbike, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Rea nettamente superiore sul bagnato (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25 Jonathan Rea in azione a Donington Park, pista che lo vide assoluto protagonista nel 2019: New fastest lap for @jonathanrea #GBRWorldSBKpic.twitter.com/aqApK0qnGd — WorldSBK (@WorldSBK) July 3, 2021 10.23 Sesto crono per Axel Bassani. Il centauro di Ducati paga ben 3 secondi da Rea che sta dominando la scena in questa FP3. 10.20 La classifica aggiornata: 1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’41.433 8 PIT IN 259 259 1’41.433 2 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’42.614 +1.181 9 PIT IN 246 257 1’42.614 3 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’43.335 +1.902 6 PIT IN 239 256 1’43.335 4 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.25 Jonathan Rea in azione a Donington Park, pista che lo vide assoluto protagonista nel 2019: New fastest lap for @jonathanrea #GBRWorldSBKpic.twitter.com/aqApK0qnGd — WorldSBK (@WorldSBK) July 3, 2021 10.23 Sesto crono per Axel Bassani. Il centauro di Ducati paga ben 3 secondi da Rea che sta dominando la scena in questa FP3. 10.20 La classifica aggiornata: 1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’41.433 8 PIT IN 259 259 1’41.433 2 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’42.614 +1.181 9 PIT IN 246 257 1’42.614 3 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’43.335 +1.902 6 PIT IN 239 256 1’43.335 4 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 ...

