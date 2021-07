LIVE Superbike, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Rea nettamente superiore sul bagnato. Alle 12.00 la Superpole (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento Alle 12.00 per la Superpole che stabilità la griglia di partenza per la gara-1 di questo pomeriggio. 10.37 Sesto posto per Axel Bassani, il migliore delle Ducati e degli italiani. Aspettiamo conferme dal nostro connazionale nella prova odierna. 10.34 Rea impone il proprio ritmo sotto la pioggia. Con questa condizione l’inglese appare una spanna sopra gli altri a poche ore dalla Superpole. 10.32 La classifica finale della FP3: 1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’41.433 9 14’45.081 254 259 1’41.433 2 22 LOWES Alex ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40 Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento12.00 per lache stabilità la griglia di partenza per la gara-1 di questo pomeriggio. 10.37 Sesto posto per Axel Bassani, il migliore delle Ducati e degli italiani. Aspettiamo conferme dal nostro connazionale nella prova odierna. 10.34 Rea impone il proprio ritmo sotto la pioggia. Con questa condizione l’inglese appare una spanna sopra gli altri a poche ore dalla. 10.32 La classifica finale della FP3: 1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’41.433 9 14’45.081 254 259 1’41.433 2 22 LOWES Alex ...

