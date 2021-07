LIVE Superbike, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Rea detta il passo con un ultimo settore perfetto (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23 Si migliora Locatelli (Yamaha) e si porta all’ottavo posto, fuori dalla Top10 le due Ducati ufficiali! 12.21 Rea, incontenibile! Nuovo giro veloce per il padrone di casa che vede una nuova pole-position. Bassani è ottavo, il migliore degli italiani. 12.19 JONATHAN REA! Semplicemente impressionante il passo del #1 della Superbike che infligge 1 secondo e 3 decimi al teammate Lowes che è secondo. Sykes è terzo, mentre si colloca solo 18° il turco Razgatl?o?lu (Yamaha). 12.17 Bassani si conferma! Ottavo posto per l’italiano di Ducati che cerca di tenere alta la bandiera del ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23 Si migliora Locatelli (Yamaha) e si porta all’ottavo posto, fuori dalla Top10 le due Ducati ufficiali! 12.21 Rea, incontenibile! Nuovo giro veloce per il padrone di casa che vede una nuova pole-position. Bassani è ottavo, il migliore degli italiani. 12.19 JONATHAN REA! Semplicemente impressionante ildel #1 dellache infligge 1 secondo e 3 decimi al teammate Lowes che è secondo. Sykes è terzo, mentre si colloca solo 18° il turco Razgatl?o?lu (Yamaha). 12.17 Bassani si conferma! Ottavo posto per l’italiano di Ducati che cerca di tenere alta la bandiera del ...

Advertising

gponedotcom : LIVE SUPERPOLE Superbike Donington: la diretta minuto per minuto: La pioggia è protagonista sul tracciato britannic… - infoitsport : LIVE Superbike, GP Gran Bretagna in DIRETTA: risultati FP3, superpole e gara-1 in tempo reale - zazoomblog : LIVE Superbike GP Gran Bretagna in DIRETTA: risultati FP3 superpole e gara-1 in tempo reale - #Superbike #Bretagna… - infoitsport : SBK, LIVE Superbike Donington: la diretta della FP1 minuto per minuto - infoitsport : SBK, LIVE Superbike Donington: la diretta della FP2 minuto per minuto -