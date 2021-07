LIVE Superbike, GP Gran Bretagna in DIRETTA: bandiera verde! Scatta la Superpole (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Tutti in pista in quel di Donington. Attendiamo i primi riscontro cronometrici. 12.10 bandiera verde! Scatta la Superpole. 12.07 Sono 12 le curve di Donington Park, una delle case del motorsport britannico che in passato ha accolto anche la F1 e la MotoGP. La pista è bagnata, una condizione che molto probabilmente ritroveremo anche nella race-1 di oggi pomeriggio. 12.05 I piloti si preparano a scendere in pista. Ricordiamo che la sessione è unica, non ci sono due turni nella Superbike per l’assegnazione della ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12 Tutti in pista in quel di Donington. Attendiamo i primi riscontro cronometrici. 12.10la. 12.07 Sono 12 le curve di Donington Park, una delle case del motorsport britannico che in passato ha accolto anche la F1 e la MotoGP. La pista è bagnata, una condizione che molto probabilmente ritroveremo anche nella race-1 di oggi pomeriggio. 12.05 I piloti si preparano a scendere in pista. Ricordiamo che la sessione è unica, non ci sono due turni nellaper l’assegnazione della ...

