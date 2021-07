LIVE Serbia-Porto Rico, Preolimpico basket in DIRETTA: l’Italia assiste e spera nel miracolo dei centro-americani (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amici della pallacanestro di OA Sport. Benvenuti a questa DIRETTA LIVE della seconda semifinale del Preolimpico di Belgrado. A sfidarsi, nella mitica Aleksandar Nikolic Arena, saranno la Serbia padrona di casa e il Porto Rico. Chi si aggiudica il match di oggi pomeriggio sfiderà la vincente tra l’Italia e la Repubblica Dominicana (in programma oggi alle 13:00) nella finale di domani sera, che assegnerà il pass per volare a Tokyo tra poche settimane per i Giochi Olimpici. La ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti, amici della pallacanestro di OA Sport. Benvenuti a questadella seconda semifinale deldi Belgrado. A sfidarsi, nella mitica Aleksandar Nikolic Arena, saranno lapadrona di casa e il. Chi si aggiudica il match di oggi pomeriggio sfiderà la vincente trae la Repubblica Dominicana (in programma oggi alle 13:00) nella finale di domani sera, che assegnerà il pass per volare a Tokyo tra poche settimane per i Giochi Olimpici. La ...

