LIVE Serbia-Porto Rico 87-75, Preolimpico basket in DIRETTA: Serbia col match in pugno, Porto Rico tenta l’ultimo assalto (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 91-77 Penetrazione di Micic, che sale a quota 21 punti! Time out Porto Rico Fallo tecnico fischiato a Gary Browne. 3’22” alla sirena finale! 89-77 Dobric fa 1/2 nei liberi 88-77 Teodosic segna il libero aggiuntivo. Fallo antisportivo fischiato a Clavell. E sono 4 i falli fischiati al #24 di Porto Rico 87-77 Jump shot di Browne. Time out per la Serbia Ultimi cinque minuti di partita. La Serbia sembra avere un ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA91-77 Penetrazione di Micic, che sale a quota 21 punti! Time outFallo tecnico fischiato a Gary Browne. 3’22” alla sirena finale! 89-77 Dobric fa 1/2 nei liberi 88-77 Teodosic segna il libero aggiuntivo. Fallo antisportivo fischiato a Clavell. E sono 4 i falli fischiati al #24 di87-77 Jump shot di Browne. Time out per laUltimi cinque minuti di partita. Lasembra avere un ...

