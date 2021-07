LIVE Serbia-Porto Rico 78-68, Preolimpico basket in DIRETTA: Serbia ancora avanti, ma Porto Rico c’è. Che intensità nel terzo quarto! (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83-73 ancora a segno la Serbia con Marjanovic, sempre +10 81-73 BROWNEEE DA TRE PUNTI!!! 81-70 Porto Rico prova ad accorciare con Pineiro, layup per lui 81-68 Davidovac segna col layup +13 Serbia (massimo vantaggio) Si riparte per l’ultimo quarto di questo match. Che partita fin qui, intensità altissima da entrambe le parti. terzo quarto in perfetta parità: 28-28! Micic a quota 19 punti! 79-68 3/3 per Micic, che chiude ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA83-73a segno lacon Marjanovic, sempre +10 81-73 BROWNEEE DA TRE PUNTI!!! 81-70prova ad accorciare con Pineiro, layup per lui 81-68 Davidovac segna col layup +13(massimo vantaggio) Si riparte per l’ultimo quarto di questo match. Che partita fin qui,altissima da entrambe le parti.quarto in perfetta parità: 28-28! Micic a quota 19 punti! 79-68 3/3 per Micic, che chiude ...

