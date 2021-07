LIVE Serbia-Porto Rico 102-84, Preolimpico basket in DIRETTA: sarà Italia-Serbia la finale di domani. Porto Rico battuto 102-84 (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:00 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per il match Serbia-Porto Rico. Ringraziamo tutti gli amici di OA Sport per averci seguito, e vi aspettiamo per le prossime dirette LIVE di OA Sport. A cominciare dalla finale di domani sera tra i nostri azzurri e la Serbia. Buona serata a tutti! 17:58 I top scorer del match: per la Serbia 21 punti di Micic, 18 punti per ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:00 Termina qui la nostraper il match. Ringraziamo tutti gli amici di OA Sport per averci seguito, e vi aspettiamo per le prossime direttedi OA Sport. A cominciare dalladisera tra i nostri azzurri e la. Buona serata a tutti! 17:58 I top scorer del match: per la21 punti di Micic, 18 punti per ...

