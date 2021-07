LIVE Repubblica Ceca-Danimarca 0-1 | Europei 2021 in DIRETTA | Delaney porta avanti i danesi

(Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40? Festanti i tifosisugli spalti, mentre la propria squadra sta conducendo senza troppi patemi. 39? Contrasto tra Boril e Stryger Larsen, entrambi i giocatori restano a terra. 37? DAMSGAARD SI DIVORA IL RADDOPPIO! L’esterno doriano viene abbadnonato da Coufal, tenta di incrociare la conclusione, ma Vaclik risponde con un super intervento. 35? Calcia Holes dal limite, blocca Schmeichel. 33? Azione tutta di prima dellache manovra in verticale, scambio rapido tra Hojbjerg, Dolberg e Larsen con quest’ultimo che nonn arriva sul pallone. 31? Calcio di punizione ...

Italbasket : ???????? Pronti! Meno di un’ora alla palla a due di Italia-Repubblica Dominicana. Vittoria unico risultato possibile… - ReTwitStorm_ita : #Repubblica Ceca-#Danimarca 0-1 LIVE la #Sblocca di #Testa #Delaney - gilnar76 : Risultati Euro 2020 LIVE: Repubblica Ceca contro Danimarca #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - nmagstars : Repubblica Ceca - Danim... - sportli26181512 : LIVE Repubblica Ceca-Danimarca 0-1: la sblocca subito Delaney di testa -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Repubblica

I precedenti diconoCeca: nei 25 scontri disputati sino a qui, 13 volte i cechi si sono imposti vittoriosamente, a fronte di sole 2 sconfitte e 10 pareggi. La partita si disputerà all' ...... il match valido per i quarti di finale di Euro2020 traCeca e Danimarca: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'Olimpico' di Baku,Ceca e Danimarca ...Al Baku Olympic Stadium in Azerbaigian si gioca il terzo quarto di finale che determinerà l'avversaria della vincente della sfida tra Ucraina ed Inghilterra questa sera alle 21 all'Olimpico di Roma ...Al Baku Olympic Stadium in Azerbaigian si gioca il terzo quarto di finale che determinerà l'avversaria della vincente della sfida tra Ucraina ed Inghilterra questa sera alle 21 all'Olimpico di Roma ...