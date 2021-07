LIVE Italia-Repubblica Dominicana, Preolimpico basket in DIRETTA: semifinale da brividi, dentro o fuori! (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Porto Rico – Rep. Dominicana-Serbia – Rep. Dominicana-Filippine – Presentazione Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale del Preolimpico di Belgrado. L’Italia sfida la Repubblica Dominicana in una sfida senza ritorno: chi vince va avanti, chi perde non avrà altre chance per andare a Tokyo. Gli azzurri hanno esordito giocando soltanto una partita, quella con Porto Rico, vinta per 90-83 dopo una prima metà ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Porto Rico – Rep.-Serbia – Rep.-Filippine – Presentazione Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alladella primadeldi Belgrado. L’sfida lain una sfida senza ritorno: chi vince va avanti, chi perde non avrà altre chance per andare a Tokyo. Gli azzurri hanno esordito giocando soltanto una partita, quella con Porto Rico, vinta per 90-83 dopo una prima metà ...

Advertising

DiMarzio : #Euro2020 | Battuto il #BEL: l'#ITA è in semifinale! - PlayStationIT : È nato il canale Twitch di PlayStation Italia... Seguite la prima live il 7 luglio dalle ore 18:… - tvdellosport : ?? LIVE ROMA #Italia in semifinale: questa la festa di #Roma ???? #Euro2020 #Sportitalia - zazoomblog : LIVE Italia-Olanda Finale Europei softball 2021 in DIRETTA: azzurre per confermarsi regine contro le rivali di semp… - josteinbiner : RT @cropedmaneskin: ? la paura del buio radio italia live -