LIVE Italia-Repubblica Dominicana, Preolimpico basket in DIRETTA: semifinale al via tra poco, si accendono le luci su Belgrado (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:33 Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo la vittoria su Porto Rico, mentre la Repubblica Dominicana è a un LIVEllo forse non del tutto atteso, visto anche il modo in cui sono state travolte le Filippine, ma che dice molto del LIVEllo cestistico di un Paese un po’ troppo spesso lasciato da parte sulla cartina geografica del basket mondiale. 12:30 Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE della semifinale tra Italia e ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:33 Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo la vittoria su Porto Rico, mentre laè a unllo forse non del tutto atteso, visto anche il modo in cui sono state travolte le Filippine, ma che dice molto delllo cestistico di un Paese un po’ troppo spesso lasciato da parte sulla cartina geografica delmondiale. 12:30 Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti a questadellatrae ...

Advertising

Italbasket : ???????? Pronti! Meno di un’ora alla palla a due di Italia-Repubblica Dominicana. Vittoria unico risultato possibile… - SkyTG24 : #Euro2020, Belgio-Italia 1-2: gol di Barella, Insigne e Lukaku. LIVE - UEFAcom_it : Italia avanti di misura all'intervallo #BEL ?? #ITA LIVE: - Losai10025129 : Blm sta per Benito live Mussolini?? Xké è stato il fascismo l'ultimo movimento politico che in Italia ha IMPOSTO l'… - AntonioCampo4 : RT @Italbasket: ???????? Pronti! Meno di un’ora alla palla a due di Italia-Repubblica Dominicana. Vittoria unico risultato possibile per gli… -