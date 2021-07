LIVE Italia-Repubblica Dominicana 79-59, Preolimpico basket in DIRETTA: orario finale con la Serbia e pagelle degli azzurri (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL MATCH LA DIRETTA LIVE DI Serbia-PORTO RICO DALLE ORE 16.00 GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH LE pagelle DEL MATCH LE DICHIARAZIONI DI SACCHETTI E FONTECCHIO IL PROGRAMMA DELLA finale CON LA Serbia Termina così la nostra DIRETTA LIVE. Non dimenticate, alle 16:00, l’appuntamento con Serbia-Porto Rico e domani, naturalmente, con la finale alle 20:30. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Si attende dunque la ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATCH LADI-PORTO RICO DALLE ORE 16.00 GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH LEDEL MATCH LE DICHIARAZIONI DI SACCHETTI E FONTECCHIO IL PROGRAMMA DELLACON LATermina così la nostra. Non dimenticate, alle 16:00, l’appuntamento con-Porto Rico e domani, naturalmente, con laalle 20:30. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Si attende dunque la ...

Italbasket : ???????? La finalissima Sarà Italia-Serbia l'ultimo atto a Belgrado. Domani alle 20.30 gli Azzurri giocheranno per con… - DiMarzio : #Euro2020 | Battuto il #BEL: l'#ITA è in semifinale! - Italbasket : ???????? Pronti! Meno di un’ora alla palla a due di Italia-Repubblica Dominicana. Vittoria unico risultato possibile… - AllMusicItalia : Un live che ha una parola da spendere per l'Italia: ripartenza. MACE X MILANO andrà in onda su YouTube lunedì 5 lug… - GiluBenn : RT @Italbasket: ???????? La finalissima Sarà Italia-Serbia l'ultimo atto a Belgrado. Domani alle 20.30 gli Azzurri giocheranno per conquistare… -