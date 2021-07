LIVE – Italia-Repubblica Dominicana 44-30 | basket Preolimpico 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 3 luglio 2021)quest’oggi si sfidano nella semifinale deldi Belgrado. Gli Azzurri di Sacchetti sono reduci da un’altalenante prestazione contro Portorico: dopo 17 minuti davvero brutti la partita è stata cambiata da Polonara, Fontecchio, Mannion e Michele Vitali. I caraibici sfideranno la Serbia nell’altra semifinale, mentre all’Italtoccherà un altro avversario caraibico: i dominicani non solo hanno nettamente travolto i filippini, ma hanno anche saputo mettere in difficoltà la Serbia. Chi vince si prende la finale, unica chance per poter approdare alle Olimpiadi di ...