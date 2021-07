LIVE – Italia-Repubblica Dominicana 22-14, basket Preolimpico 2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 3 luglio 2021) Italia e Repubblica Dominicana quest’oggi si sfidano nella semifinale del Preolimpico di Belgrado. Gli Azzurri di Sacchetti sono reduci da un’altalenante prestazione contro Portorico: dopo 17 minuti davvero brutti la partita è stata cambiata da Polonara, Fontecchio, Mannion e Michele Vitali. I caraibici sfideranno la Serbia nell’altra semifinale, mentre all’Italbasket toccherà un altro avversario caraibico: i dominicani non solo hanno nettamente travolto i filippini, ma hanno anche saputo mettere in difficoltà la Serbia. Chi vince si prende la finale, unica chance per poter approdare alle Olimpiadi di ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021)quest’oggi si sfidano nella semifinale deldi Belgrado. Gli Azzurri di Sacchetti sono reduci da un’altalenante prestazione contro Portorico: dopo 17 minuti davvero brutti la partita è stata cambiata da Polonara, Fontecchio, Mannion e Michele Vitali. I caraibici sfideranno la Serbia nell’altra semifinale, mentre all’Italtoccherà un altro avversario caraibico: i dominicani non solo hanno nettamente travolto i filippini, ma hanno anche saputo mettere in difficoltà la Serbia. Chi vince si prende la finale, unica chance per poter approdare alle Olimpiadi di ...

Advertising

DiMarzio : #Euro2020 | Battuto il #BEL: l'#ITA è in semifinale! - Italbasket : ???????? Pronti! Meno di un’ora alla palla a due di Italia-Repubblica Dominicana. Vittoria unico risultato possibile… - tvdellosport : ?? LIVE ROMA #Italia in semifinale: questa la festa di #Roma ???? #Euro2020 #Sportitalia - flamanc24 : RT @rtl1025: ?? “Abbiamo creato un gusto per la nostra #Italia: un sorbetto di fragola, un #gelato al fior di latte e uno al pesto di pistac… - flamanc24 : RT @rtl1025: ?? “Speriamo che i #saldi vadano bene! Abbiamo fatto delle previsioni: oltre il 52% dei #consumatori aspetta con gioia l’avvio… -