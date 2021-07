LIVE Italia-Olanda, Finale Europei softball 2021 in DIRETTA: azzurre per confermarsi regine contro le rivali di sempre (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 E’ tutto pronto, manca pochissimo al play-ball! 20.20 Il terzo posto è andato invece alla Repubblica Ceca, che ha sconfitto 2-0 Israele, confermandosi come la formazione migliore dopo le due più forti d’Europa. 20.15 Nell’albo d’oro troviamo solo vittorie di Italia e Olanda, con la Selezione del Bel Paese leggermente avanti con undici successi, contro i dieci delle oranje. 20.10 Dal punto di vista individuale, l’Italia spicca in molte statistiche, iniziando da quelle in battuta, dove Giulia Longhi detiene la miglior media, mentre Andrea ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.25 E’ tutto pronto, manca pochissimo al play-ball! 20.20 Il terzo posto è andato invece alla Repubblica Ceca, che ha sconfitto 2-0 Israele, confermandosi come la formazione migliore dopo le due più forti d’Europa. 20.15 Nell’albo d’oro troviamo solo vittorie di, con la Selezione del Bel Paese leggermente avanti con undici successi,i dieci delle oranje. 20.10 Dal punto di vista individuale, l’spicca in molte statistiche, iniziando da quelle in battuta, dove Giulia Longhi detiene la miglior media, mentre Andrea ...

