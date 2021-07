LIVE Italia-Olanda 9-5, Finale Europei softball 2021 in DIRETTA: ultimo assalto delle oranje, le azzurre devono difendersi (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.34 Doppio per l’olandese, che hanno due giocatrici sul piatto, tra cui una in terza base. 23.33 Terzo foul consevutivo per Beers che cerca di colpire sempre la pallina. 23.32 Conto pieno, 2 foul per Beers. 23.31 2-2 il contro con Beers in battuta. 23.29 Eliminazione al volo per Vink! 1 out, l’Italia è a due eliminazioni dal titolo europeo! 23.28 Singolo di Ligtvolet, bisogna interrompere la rimonta! 23.26 Fuoricampo di Vissink, ora l’Olanda si riavvicina e va sul 5-9. 23.25 Inizia intanto a scendere qualche goccia di pioggia… 23.24 La prossima avversaria è Vissink, molto ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.34 Doppio per l’olandese, che hanno due giocatrici sul piatto, tra cui una in terza base. 23.33 Terzo foul consevutivo per Beers che cerca di colpire sempre la pallina. 23.32 Conto pieno, 2 foul per Beers. 23.31 2-2 il contro con Beers in battuta. 23.29 Eliminazione al volo per Vink! 1 out, l’è a due eliminazioni dal titolo europeo! 23.28 Singolo di Ligtvolet, bisogna interrompere la rimonta! 23.26 Fuoricampo di Vissink, ora l’si riavvicina e va sul 5-9. 23.25 Inizia intanto a scendere qualche goccia di pioggia… 23.24 La prossima avversaria è Vissink, molto ...

