LIVE Italia-Olanda 8-3, Finale Europei softball 2021 in DIRETTA: homerun di Piancastelli, azzurre avanti dopo il quinto inning! (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.12 Fa il suo ingresso sul piatto Beatrice Ricchi, al posto di Koutsoyanopulos. 23.11 Bunt di sacrificio di Abacherli, Cecchetti e Longhi in seconda e terza base. 23.10 Singolo di Cecchetti! Due Italiane in base! 23.09 Cecchetti in battuta, 2-2 il conto. 23.06 L'Italia inizia con un singolo, messo a segno da Giulia Longhi! 23.04 Double play! Due eliminazioni sulla battuta di Vleugels, cambio di campo! 23.02 Strike-out! Eliminata van der Zanden. 111 i lanci per un'inesauribile Cecchetti. 23.01 van der Zanden sotto 1-2, ma si salva in foul. 22.58 Olandese colpita dal lancio di ...

