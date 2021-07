LIVE Italia-Olanda 8-3, Finale Europei softball 2021 in DIRETTA: homerun di Piancastelli, azzurre avanti al quinto inning! (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.49 Howard è inarrestabile! Singolo per lei! 22.48 Tre strike rimediati dall’azzurra, prima eliminata. 22.46 Ora dovrebbe toccare a Giulia Koutsoyanopulos, opposta ancora a Scheele. 22.45 Altra eliminazione, stavolta su una rimbalzante! Grandissima Cecchetti dal monte, cambio di campo e potrebbe essere l’ultimo! 22.44 Conto sul 2-2, ma ben due foul che hanno salvato l’olandese van Aalst. 22.42 STRIKE-OUT! Seconda eliminazione! 22.41 Altro duello sul 2-2, stavolta contro Beers. 22.39 Battuta rimbalzante presa e portata in base. Vonk eliminata. 22.38 2-2 il conto dopo quattro lanci. 22.37 C’è Vonk in battuta, mente ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.49 Howard è inarrestabile! Singolo per lei! 22.48 Tre strike rimediati dall’azzurra, prima eliminata. 22.46 Ora dovrebbe toccare a Giulia Koutsoyanopulos, opposta ancora a Scheele. 22.45 Altra eliminazione, stavolta su una rimbalzante! Grandissima Cecchetti dal monte, cambio di campo e potrebbe essere l’ultimo! 22.44 Conto sul 2-2, ma ben due foul che hanno salvato l’olandese van Aalst. 22.42 STRIKE-OUT! Seconda eliminazione! 22.41 Altro duello sul 2-2, stavolta contro Beers. 22.39 Battuta rimbalzante presa e portata in base. Vonk eliminata. 22.38 2-2 il conto dopo quattro lanci. 22.37 C’è Vonk in battuta, mente ...

