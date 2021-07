LIVE Italia-Olanda 4-3, Finale Europei softball 2021 in DIRETTA: Emily Carosone completa la rimonta! (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.54 Strike-out per Beers, il terzo della serata per Cecchetti! 21.53 Si procede sul 2-2. 21.51 L’Olanda si affida a Beers sul piatto, 1-1 il conto momentaneamente. TERZO INNING 21.50 Piancastelli eliminata al volo. Italia che completa il sorpasso e chiude avanti 4-3 il secondo inning! 21.49 1-1 il conto dopo due lanci. 21.48 Due giocatrici in base, una in seconda ed una in terza. Piancastelli sul piatto. 21.47 CarosoneEEE! Singolo del sorpassooooo! Cecchetti e Koutsoyanopulos a casa base, Italia avanti 4-3! 21.46 Anzi no. Arriva ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.54 Strike-out per Beers, il terzo della serata per Cecchetti! 21.53 Si procede sul 2-2. 21.51 L’si affida a Beers sul piatto, 1-1 il conto momentaneamente. TERZO INNING 21.50 Piancastelli eliminata al volo.cheil sorpasso e chiude avanti 4-3 il secondo inning! 21.49 1-1 il conto dopo due lanci. 21.48 Due giocatrici in base, una in seconda ed una in terza. Piancastelli sul piatto. 21.47EEE! Singolo del sorpassooooo! Cecchetti e Koutsoyanopulos a casa base,avanti 4-3! 21.46 Anzi no. Arriva ...

Advertising

DiMarzio : #Euro2020 | Battuto il #BEL: l'#ITA è in semifinale! - UEFAcom_it : ? GOL! L'Italia raddoppia con Pessina!!! LIVE: Segui #ItaliaAustria ?? - fanpage : Un'immagine splendida! ???? #ItaliaAustria #ITAAUT - jennaro69 : RT @JonhDenv: Adesso dove sono quelli che accusavano il carabiniere in Italia per aver sparato? Dove cazzo stanno, doveeeeeeeeeeeee? Nel fr… - infoitsport : LIVE Italia-Repubblica Dominicana 79-59, Preolimpico basket in DIRETTA: orario finale con la Serbia e pagelle degli… -