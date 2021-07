LIVE Italia-Olanda 0-3, Finale Europei softball 2021 in DIRETTA: singolo di Vleugels, tremendo avvio per le azzurre (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.04 Cambio di campo, Andrea Howard andrà sul piatto per rimontare un distacco molto importante. 21.02 Altra valida per l’Olanda… Vleugels realizza un singolo, Van Dalen timbra il 3-0. 21.00 Battuta rimbalzante di van der Zanden, che viene eliminata, mentre Van Dalen raggiunge la terza base. 20.57 Doppio di Van Dalen, raddoppia l’Olanda, che arriva a casa con Van Aalst! Italia irriconoscibile… 20.54 singolo di Van Aalst, Vonk arriva a casa base e timbra l’1-0. Inizio terribile per l’Italia. 20.53 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.04 Cambio di campo, Andrea Howard andrà sul piatto per rimontare un distacco molto importante. 21.02 Altra valida per l’realizza un, Van Dalen timbra il 3-0. 21.00 Battuta rimbalzante di van der Zanden, che viene eliminata, mentre Van Dalen raggiunge la terza base. 20.57 Doppio di Van Dalen, raddoppia l’, che arriva a casa con Van Aalst!irriconoscibile… 20.54di Van Aalst, Vonk arriva a casa base e timbra l’1-0. Inizio terribile per l’. 20.53 ...

Advertising

DiMarzio : #Euro2020 | Battuto il #BEL: l'#ITA è in semifinale! - UEFAcom_it : ? GOL! L'Italia raddoppia con Pessina!!! LIVE: Segui #ItaliaAustria ?? - fanpage : Un'immagine splendida! ???? #ItaliaAustria #ITAAUT - Fede12240667 : RT @DeGiusyy: Da Martedì 13 luglio IN PRIMA SERATA SU ITALIA UNO BATTITI LIVE ???????????? #eligreg #battitilive2021 #battitilive - giamp_pippo : RT @Italbasket: ???????? La finalissima Sarà Italia-Serbia l'ultimo atto a Belgrado. Domani alle 20.30 gli Azzurri giocheranno per conquistare… -