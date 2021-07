LIVE F1, GP Austria 2021 in DIRETTA: nuovo duello Hamilton-Verstappen nella FP3, Leclerc e Sainz a lavoro sulla SF21 (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.24: Vorrà rispondere la Mercedes, nettamente sconfitta nell’ultima uscita stagionale e in difficoltà nella lotta iridata tenendo conto che negli ultimi quattro fine-settimana del campionato è sempre stata la squadra anglo-Austriaca a prevalere. 11.21: Le migliorie apportate alla RB16B sono state tali che in termini di potenza e di trazione la macchina di Milton Keynes si sia rivelata la migliore del lotto. 11.18: La Red Bull, reduce dal trionfo dell’ultima corsa con l’olandese Max Verstappen, vorrà approfittare della situazione e sfruttare il vantaggio tecnico ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.24: Vorrà rispondere la Mercedes, nettamente sconfitta nell’ultima uscita stagionale e in difficoltàlotta iridata tenendo conto che negli ultimi quattro fine-settimana del campionato è sempre stata la squadra anglo-ca a prevalere. 11.21: Le migliorie apportate alla RB16B sono state tali che in termini di potenza e di trazione la macchina di Milton Keynes si sia rivelata la migliore del lotto. 11.18: La Red Bull, reduce dal trionfo dell’ultima corsa con l’olandese Max, vorrà approfittare della situazione e sfruttare il vantaggio tecnico ...

Advertising

UEFAcom_it : ? GOL! CHIESA!!!!! #Italia ?? #Austria 1-0 LIVE: Segui #ItaliaAustria ?? - fanpage : Un'immagine splendida! ???? #ItaliaAustria #ITAAUT - F1inGenerale_ : F1 | GP Austria – Segui in diretta le prove libere 3 del Red Bull Ring [ LIVE FP3 ] - infoitsport : LIVE F1 GP Austria: alle 12 le FP3, alle 15 la sfida per la pole - SmorfiaDigitale : LIVE F1 GP Austria: alle 12 le FP3, alle 15 la sfida per la pole -