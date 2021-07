LIVE F1, GP Austria 2021 in DIRETTA: nuova griglia di partenza, Vettel penalizzato. E la Ferrari… (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA nuova griglia DI partenza DOPO LA PENALIZZAZIONE DI Vettel SEBASTIAN Vettel penalizzato PER OSTRUZIONISMO SU ALONSO: CAMBIA LA griglia DI partenza PROGRAMMA GP Austria: ORARIO GARA. COME SEGUIRLA IN TV E IN CHIARO SU TV8 griglia DI partenza GP Austria F1 LA FIGURACCIA DELLA FERRARI E L’ELIMINAZIONE PER SCELTA TATTICA MAX VERSTAPPEN PUO’ TENTARE L’ALLUNGO, HAMILTON IN DIFFICOLTA’ LA CRONACA DELLE ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDOPO LA PENALIZZAZIONE DISEBASTIANPER OSTRUZIONISMO SU ALONSO: CAMBIA LADIPROGRAMMA GP: ORARIO GARA. COME SEGUIRLA IN TV E IN CHIARO SU TV8DIGPF1 LA FIGURACCIA DELLA FERRARI E L’ELIMINAZIONE PER SCELTA TATTICA MAX VERSTAPPEN PUO’ TENTARE L’ALLUNGO, HAMILTON IN DIFFICOLTA’ LA CRONACA DELLE ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Verstappen si riprende il 1° posto (-25 ??) ?? Una Ferrari subito dietro l’olandese IL LIVE ?… - SkySportF1 : Formula 1, GP Austria le qualifiche in diretta live da Spielberg. Ora le Libere 3 #AustrianGP #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : ?? Giovinazzi settimo in Q1, fuori Kimi ?? Norris vola, una Ferrari fuori dalla top10 IL LIVE ?… - F1polepositionc : La Griglia di Partenza dell'#AustrianGP, #Verstappen in pole, bravissimi #Norris e #Russell. - riceforcemtsf : RT @zazoomblog: LIVE F1 GP Austria 2021 in DIRETTA: Leclerc e Sainz a lavoro sulla SF21 nella FP3 accordo tra Mercedes e Hamilton - #Austri… -