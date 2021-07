L’italiano non ha paura dell’immigrato, quanto di perdere il diritto di lavorare poco (Di sabato 3 luglio 2021) Magari si trattasse solo di contrastare le politiche dei porti chiusi e dei barconi da affondare: perché a impedire una gestione integrativa e utilitaria dell’immigrazione non c’è solo il proclama sulla difesa dei sacri confini di patria o l’impostazione criptorazzista del “prima gli italiani”. C’è anche, e non meno pericolosamente, il filtro dell’inclusione dirittista che concepisce l’immigrato quale nuovo cliente del welfare parassitario e per il quale la regolarizzazione coincide con il puro inquadramento sindacale. A far grama la vita di chi riesce ad arrivar qui, e a rendere impossibile l’integrazione dei molti altri che potrebbero arrivarci, è meno il vagheggiamento sovranista che la ... Leggi su linkiesta (Di sabato 3 luglio 2021) Magari si trattasse solo di contrastare le politiche dei porti chiusi e dei barconi da affondare: perché a impedire una gestione integrativa e utilitaria dell’immigrazione non c’è solo il proclama sulla difesa dei sacri confini di patria o l’impostazione criptorazzista del “prima gli italiani”. C’è anche, e non meno pericolosamente, il filtro dell’inclusione dirittista che concepisce l’immigrato quale nuovo cliente del welfare parassitario e per il quale la regolarizzazione coincide con il puro inquadramento sindacale. A far grama la vita di chi riesce ad arrivar qui, e a rendere impossibile l’integrazione dei molti altri che potrebbero arrivarci, è meno il vagheggiamento sovranista che la ...

Advertising

VittorioSgarbi : “Quel che la logica suggerisce” è che non conoscete nemmeno l’italiano: “il fatto non costituisce reato”. Ma contin… - frafacchinetti : L’inno ITALIANO non si canta ma si GRIDA ?? ???? #BELITA - SkyTG24 : 'Mi telefona qualcuno da Milano per propormi di spostare l'azienda in Lussemburgo. Mi sembra difficile, gli ho dett… - StefaniaFalone : RT @francofontana43: Speronamento, Tripoli apre inchiesta sulla strage mancata Ma non convince La Marina militare ammette che sono state sv… - Paolo_ADP10 : RT @Anna50732053: E questi poveracci senza dignità dovrebbero rappresentare l'Italia? Al massimo possono il gregge analfabeta di #Letta ma… -

Ultime Notizie dalla rete : L’italiano non Il Green pass e la lacunosa traduzione in italiano della legge: chi non vuole vaccinarsi non è citato Il Fatto Quotidiano