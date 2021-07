L’Italia, risponde al Belgio sui social. Vertonghen rosica e piagnucola come un bambino (Di sabato 3 luglio 2021) Italia-Belgio si sposta sui social, dopo aver battuto i diavoli rossi sul campo, grazie ai gol di Barella e di Lorenzo Insigne, la nazionale replica sul web. alla vigilia della gara il Belgio aveva postato un’immagine di Lukaku in versione gladiatore con citazione di Giulio Cesare “veni, vidi…” (“sono venuto e ho visto…”) mancava l’ultima parola “Vici” ho vinto, che sarebbe dovuta apparire dopo la presunta vittoria contro la formazione di mancini. Parola che invece ha scritto la nazionale Italiana mandando su tutte le furie i diavoli rossi. Tra i protagonisti della sfida che si è giocata a Monaco di Baviera anche Jan ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 luglio 2021) Italia-si sposta sui, dopo aver battuto i diavoli rossi sul campo, grazie ai gol di Barella e di Lorenzo Insigne, la nazionale replica sul web. alla vigilia della gara ilaveva postato un’immagine di Lukaku in versione gladiatore con citazione di Giulio Cesare “veni, vidi…” (“sono venuto e ho visto…”) mancava l’ultima parola “Vici” ho vinto, che sarebbe dovuta apparire dopo la presunta vittoria contro la formazione di mancini. Parola che invece ha scritto la nazionale Italiana mandando su tutte le furie i diavoli rossi. Tra i protagonisti della sfida che si è giocata a Monaco di Baviera anche Jan ...

napolipiucom : ??? L’#ITALIA, RISPONDE AL BELGIO SUI SOCIAL. #Vertonghen ROSICA E PIAGNUCOLA COME UN BAMBINO - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Euro2020, l'Italia vince e risponde al #Belgio sui social ?? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Balotelli: “L’Italia sta facendo bene. BLM? Avrei fatto inginocchiare t… - ADM_assdemxmi : RT @formichenews: Dalla Libia all’Iran, quale ruolo per l’Italia di Draghi? Risponde @PieroFassino ??? L’intervista di @GabrieleCarrer ??… - idkchescriveree : come sto? foto di niall e video di louis jade, luke e ashton che postano l’italia vince e lou che tifa l’italia lei… -