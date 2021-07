L’Italia è in festa dopo la vittoria della Nazionale: tricolori e urla di gioia in auto (video) (Di sabato 3 luglio 2021) L’Italia batte il Belgio 2-1 e si qualifica per la semifinale di Euro 2020, dove affronterà la Spagna. Gli azzurri si impongono grazie ai gol di Barella e Insigne nel primo tempo. Ai “diavoli rossi” non basta la rete di Lukaku su rigore prima dell’intervallo. Grande festa per la Nazionale di Mancini al triplice fischio. Clacson, urla di gioia, trombette. Da Milano ad Agrigento le vie del Paese si colorano di azzurro. L’obiettivo ora è quello di conquistare la vetta d’Europa, ma i tifosi mostrano già l’orgoglio di essere tornati tra i grandi. Italia-Belgio, la festa dei tifosi nella ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 luglio 2021)batte il Belgio 2-1 e si qualifica per la semifinale di Euro 2020, dove affronterà la Spagna. Gli azzurri si impongono grazie ai gol di Barella e Insigne nel primo tempo. Ai “diavoli rossi” non basta la rete di Lukaku su rigore prima dell’intervallo. Grandeper ladi Mancini al triplice fischio. Clacson,di, trombette. Da Milano ad Agrigento le vie del Paese si colorano di azzurro. L’obiettivo ora è quello di conquistare la vetta d’Europa, ma i tifosi mostrano già l’orgoglio di essere tornati tra i grandi. Italia-Belgio, ladei tifosi nella ...

Advertising

DiMarzio : #Euro2020 | L'#ITA è in semifinale: la festa dei tifosi azzurri all'esterno dell'Allianz Arena - CorSport : L'#Italia annienta il #Belgio: festa social, l'ironia è per l'arbitro! ?? - SerieA : Esplode la festa ?? L'@EmpoliCalcio è campione d'Italia ???? #PrimaveraTIM #Primavera1TIM #WeAreCalcio - siamo_la_Roma : ??? Festa sull'aereo di ritorno per l'#Italia (VIDEO) ?? Un pensiero anche per #Spinazzola ?? 'Olè olè olè olè Spina… - LaStampaTV : VIDEO | Euro2020: l'Italia batte il Belgio e la festa esplode nella Capitale -