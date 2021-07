L’Italia batte anche il Belgio, Salvini: “Andiamo a Londra, grandi ragazzi!” (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA – Il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), esulta dopo che L’Italia ha battuto anche il Belgio nei quarti di finale del campionato europeo di calcio, conquistando così l’accesso alla semifinale dove affronterà la Spagna. Queste le parole pubblicate dall’ex vice premier su Facebook: “Andiamo a Londra, grandi ragazzi! Forza Azzurri”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA – Il leader della Lega, Matteo(foto), esulta dopo cheha battutoilnei quarti di finale del campionato europeo di calcio, conquistando così l’accesso alla semifinale dove affronterà la Spagna. Queste le parole pubblicate dall’ex vice premier su Facebook: “Forza Azzurri”. L'articolo L'Opinionista.

