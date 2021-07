Libia, nessun accordo su quadro costituzionale elezioni 24 dicembre (Di sabato 3 luglio 2021) I membri del Forum di dialogo politico libico non hanno raggiunto un accordo sul quadro costituzionale per le elezioni fissate per il prossimo 24 dicembre. Lo ha annunciato il coordinatore della ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021) I membri del Forum di dialogo politico libico non hanno raggiunto unsulper lefissate per il prossimo 24. Lo ha annunciato il coordinatore della ...

Ultime Notizie dalla rete : Libia nessun Libia, nessun accordo su quadro costituzionale elezioni 24 dicembre Lo ha annunciato il coordinatore della missione Onu in Libia (Unsmil), Raisedon Zenenga, dopo giorni di negoziati a Ginevra sotto egida Onu."Il popolo libico sarà certamente deluso perchè vuole avere ...

Libia, Hormuz e Sahel. Tutti i numeri delle missioni italiane Nessun aumento della presenza in Libia, un nuovo impegno nello Stretto di Hormuz e conferma dei dispiegamenti (con leggero potenziamento) nel Sahel. Sono alcuni dei dati relativi alle missioni ...

