"L'ho sempre amato. Il suo agente no": così i tifosi del Milan su Donnarumma (Di sabato 3 luglio 2021) Tra i protagonisti della grande serata dell'Italia c'è Anche Gianluigi Donnarumma. Ecco le reazioni social dei tifosi del Milan sull'ormai ex rossonero Leggi su video.gazzetta (Di sabato 3 luglio 2021) Tra i protagonisti della grande serata dell'Italia c'è Anche Gianluigi. Ecco le reazioni social deidelsull'ormai ex rossonero

Advertising

riverflow_11 : Ho sempre amato lo sport. Quando esce questa rivista? Mi interessa l’articolo sugli itinerari da fare con la bici… - ziaaLai : Gigio quanto ti ho amato... e quanto ti detesto ora per le scelte pessime che hai preso e per esserti lasciato abbi… - LobbaLuisa : RT @MariaAlongi2: Fino a quando non avrai amato un animale, una parte della tua anima rimarrà sempre senza luce. Anatole France #3luglio… - Valter14032653 : RT @maframapi: Guardo a luglio in modo diverso da come ho sempre fatto – una volta mi sembrava arido, e secco – a stento ne ho amato qua… - EnCa7878 : @IlBacchettone È sempre lo stesso problema, caro amico. Siamo oltre sei milioni di tifosi del nostro amato Napoli m… -