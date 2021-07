Lezione d' italiano | Gol da sogno | la stampa estera celebra l' Italia

(Di sabato 3 luglio 2021) L'supera il Belgio per 2 - 1 nei quarti di finale degli Europei e accede alle semifinali. Decidono i gol di Barella e Insigne. E lastranierail successo della squadra di Mancini.

L'Italia supera il Belgio per 2 - 1 nei quarti di finale degli Europei e accede alle semifinali. Decidono i gol di Barella e Insigne. E la stampa straniera celebra il successo della squadra di Mancini. L'Italia ha conquistato l'accesso alla semifinale di EURO 2020, scopri come la stampa estera ha commentato la vittoria sul Belgio