Lewis Hamilton percepirà 80 milioni di sterline (Di sabato 3 luglio 2021) È di questa mattina, sabato 3 luglio, la notizia del rinnovo biennale di Lewis Hamilton con la Mercedes. Rispetto allo scorso anno, il contratto è stato firmato dal sette volte campione del mondo con largo anticipo. Il fatto che però il pilota e la scuderia rinnovassero le promesse era già nell’aria. Per quanto riguarda la paga, . Hamilton correrà per altri due anni con Mercedes Lewis Hamilton percepirà una cospicua paga: quale l’accordo? La scuderia tedesca Mercedes e il pilota inglese Lewis Hamilton, hanno raggiunto un nuovo accordo nelle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021) È di questa mattina, sabato 3 luglio, la notizia del rinnovo biennale dicon la Mercedes. Rispetto allo scorso anno, il contratto è stato firmato dal sette volte campione del mondo con largo anticipo. Il fatto che però il pilota e la scuderia rinnovassero le promesse era già nell’aria. Per quanto riguarda la paga, .correrà per altri due anni con Mercedesuna cospicua paga: quale l’accordo? La scuderia tedesca Mercedes e il pilota inglese, hanno raggiunto un nuovo accordo nelle ...

Advertising

sportface2016 : +++#F1, Lewis #Hamilton rinnova il contratto con la #Mercedes: il sette volte campione del Mondo ha firmato sino al 2023+++ - TgLa7 : Lewis #Hamilton ha rinnovato il contratto con la #Mercedes fino al 2023. Lo ha annunciato il team tedesco - SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - OLDXM3 : @defvncelvss se quell'uomo nero si chiama lewis hamilton ne sono.più che felice - Robby43072064 : #SkyMotori #SkyF1 Ormai direi che questa volta per Lewis vincere l'ottavo titolo e il 5 consecutivo sarà un utopia.… -