Letta: «Non si può stare con Orban e Draghi». La Lega: «Da che pulpito, hai elemosinato alleanze con tutti» (Di sabato 3 luglio 2021) Ha perso la testa. Enrico Letta non ha mandato giù l'ennesimo successo delle destre europee. Che ieri hanno firmato un documento sul futuro dell'Europa. La carta dei valori in cui denunciano la costruzione in atto di "un'Europa senza nazioni". Un "Superstato europeo" che porterà a una crescente cessione di sovranità dei singoli Stati membri. Letta contro le destre populiste Il leader del Pd è in difficoltà. E ancora una volta gioca la carta dello spauracchio populista che si aggira per l'Europa. Attaccando ad alzo zero Matteo Salvini, alleato scomodo a Palazzo Chigi, colpevole di aver firmato l'appello insieme a Giorgia Meloni. "Le destre populiste e ...

