L’estate dei rimpianti: Europei e coppa America, il Milan si ‘mangia le mani’ (Di sabato 3 luglio 2021) Il Brasile è in semifinale di coppa America grazie a Lucas Paquetà, autore del gol-vittoria contro l’Ecuador. È un altro ex Milan decisivo dopo Locatelli e Pessina. Il Milan, guardando le sfide di Europeo e coppa America, può “mangiarsi le mani” per tanti giocatori che hanno vestito la maglia rossonera e stanno facendo benissimo in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 luglio 2021) Il Brasile è in semifinale digrazie a Lucas Paquetà, autore del gol-vittoria contro l’Ecuador. È un altro exdecisivo dopo Locatelli e Pessina. Il, guardando le sfide di Europeo e, può “mangiarsi le mani” per tanti giocatori che hanno vestito la maglia rossonera e stanno facendo benissimo in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

matteosalvinimi : Come Lega saremo impegnati da oggi, per tutta l’estate, nella raccolta delle firme dei #referendumgiustizia per dar… - serieAnews_com : ???? Va a segno anche Paquetà col Brasile in Coppa America, è l'estate dei rimpianti del @acmilan - davidenadali : <L'estasi dei momenti d'ozio Voglio riscoprire aspettando l'estate> - vanarda : Non ho mai letto un tweet sponsorizzato, non ho mai retweettato nulla di case di alta moda, ma m’è scappato l’occhi… - Elisabe65608324 : @dobrevsunicorns p.s. e se vanno a Maratea, sono felice. Mio marito è nato lì, mia suocera abita a 20 km e praticam… -

Ultime Notizie dalla rete : L’estate dei Prossimità e avventura: l’estate degli italiani SiViaggia