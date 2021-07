L’esplosione dell’e-commerce favorita dall’emergenza sanitaria (Di sabato 3 luglio 2021) La pandemia ha innegabilmente contribuito a modificare alcuni aspetti della nostra vita e delle nostra abitudini più assodate, creando nuovi scenari e anticipando la vera esplosione di fenomeni già conosciuti e consolidati. Parliamo ad esempio dell’e-commerce e quindi della propensione degli italiani a usare i mezzi tecnologici per portare a termine i propri acquisti. Ormai non esiste azienda che non proponga i propri servizi online, e dando un’occhiata all’anteprima del volantino Eurospin ci si accorge facilmente che anche il colosso della grande distribuzione ha deciso di puntare in maniera importante su questo tipo di canale di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 luglio 2021) La pandemia ha innegabilmente contribuito a modificare alcuni aspetti della nostra vita e delle nostra abitudini più assodate, creando nuovi scenari e anticipando la vera esplosione di fenomeni già conosciuti e consolidati. Parliamo ad esempioe quindi della propensione degli italiani a usare i mezzi tecnologici per portare a termine i propri acquisti. Ormai non esiste azienda che non proponga i propri servizi online, e dando un’occhiata all’anteprima del volantino Eurospin ci si accorge facilmente che anche il colosso della grande distribuzione ha deciso di puntare in maniera importante su questo tipo di canale di ...

Advertising

_Star1ight_A : @vibewithminaj Una valvola sottomarina di una piattaforma petrolifera a largo del golfo del Messico è esplosa e il… - GBussacchetti : L’ERA DELL’ARIETE Quando arrivò, fu accompagnata dall’oscurità di una nuvola di radiazioni mortali proveniente da u… - tripps42 : Il vicequestore Aniello Damare aveva impartito l'ordine, meno di due ore dopo la strage, di ripulire con le autopom… - CorvinoSantino : @five_stelle @beppe_grillo Siamo un Paese privo di risorse che per decenni è vissuto al di sopra delle proprie poss… - tvoggi : ESPLOSIONE IN UN CANTIERE NAVALE, DUE PERSONE USTIONATE L’esplosione di una bombola di gas in un capannone del cant… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esplosione dell’e Esplosione in Commissariato di polizia a Castellammare di Stabia Agenzia ANSA