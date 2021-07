Le novità della moda maschile a Pitti Immagine Uomo 100 (Di sabato 3 luglio 2021) Life&People.it “Pitti 100”: torna ad aprire le porte al pubblico uno dei più importanti eventi di moda italiani. Dal 30 giugno al 2 luglio, presso la Fortezza Da Basso di Firenze vengono presentate le novità moda maschile dell’estate 2022. “Il 100 è un numero forte, significativo, tondo e promettente. È sicuramente un traguardo, ma se letto al contrario, 001 diviene il simbolo di un nuovo inizio. Fin da subito ci è apparso come una grande opportunità” afferma il direttore di Pitti Agostino Poletto. Brand di fama mondiale inaugurano la centesima edizione di Pitti ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 3 luglio 2021) Life&People.it “100”: torna ad aprire le porte al pubblico uno dei più importanti eventi diitaliani. Dal 30 giugno al 2 luglio, presso la Fortezza Da Basso di Firenze vengono presentate ledell’estate 2022. “Il 100 è un numero forte, significativo, tondo e promettente. È sicuramente un traguardo, ma se letto al contrario, 001 diviene il simbolo di un nuovo inizio. Fin da subito ci è apparso come una grande opportunità” afferma il direttore diAgostino Poletto. Brand di fama mondiale inaugurano la centesima edizione di...

