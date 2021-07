Le grandi storie dei vestiti reali. Sarah Ferguson, la Sloane Ranger che sapeva volare (Di sabato 3 luglio 2021) Se fosse stata in blue jeans e felpa, la sua vita sarebbe stata sicuramente diversa. Vittima dei tabloid della prima ora, Sarah Ferguson era bullizzata per tanti motivi, tra cui la presunta assenza di gusto. Quando si presentava a un evento con uno dei suoi abiti eccessivi, vaporosi, esageratamente colorati, pittoreschi, la stampa non mancava di criticarla anche perché, purtroppo per lei, competeva con una cognata ingombrante come Diana che fin dal primo momento a corte aveva capito come usare la moda a suo vantaggio. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 luglio 2021) Se fosse stata in blue jeans e felpa, la sua vita sarebbe stata sicuramente diversa. Vittima dei tabloid della prima ora, Sarah Ferguson era bullizzata per tanti motivi, tra cui la presunta assenza di gusto. Quando si presentava a un evento con uno dei suoi abiti eccessivi, vaporosi, esageratamente colorati, pittoreschi, la stampa non mancava di criticarla anche perché, purtroppo per lei, competeva con una cognata ingombrante come Diana che fin dal primo momento a corte aveva capito come usare la moda a suo vantaggio.

