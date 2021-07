Le cooperative, economia umana (Di sabato 3 luglio 2021) Ricostruire meglio insieme è il tema individuato per la celebrazione della Giornata internazionale delle cooperative, indetta dall’Onu e che si celebra il primo sabato di luglio di ogni anno. È una buona occasione per ringraziare le cooperative autentiche, le cooperatrici e i cooperatori che in questo anno difficile di pandemia hanno continuato ad assicurare il loro impegno quotidiano nelle molteplici aree di intervento e servizio in cui operano, con gli oltre 13.000 lavoratori e i 138.000 soci che hanno mostrato un’incredibile capacità di resilienza durante la crisi. Le cooperative hanno saputo adattarsi rapidamente a nuovi modi e ritmi di ... Leggi su ecodibergamo (Di sabato 3 luglio 2021) Ricostruire meglio insieme è il tema individuato per la celebrazione della Giornata internazionale delle, indetta dall’Onu e che si celebra il primo sabato di luglio di ogni anno. È una buona occasione per ringraziare leautentiche, le cooperatrici e i cooperatori che in questo anno difficile di pandemia hanno continuato ad assicurare il loro impegno quotidiano nelle molteplici aree di intervento e servizio in cui operano, con gli oltre 13.000 lavoratori e i 138.000 soci che hanno mostrato un’incredibile capacità di resilienza durante la crisi. Lehanno saputo adattarsi rapidamente a nuovi modi e ritmi di ...

Ultime Notizie dalla rete : cooperative economia Genova, 50 volontari per la tutela delle "aree blu" del territorio Coinvolte associazioni di volontariato, organizzazioni non governative, fondazioni e cooperative ... di impresa sostenibile e di economia circolare". "Il basso impatto climatico a livello cittadino si ...

La Cooperativa dei mitilicoltori a Slow Fish "Tante richieste di degustazione dei prodotti" L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale sta partecipando, assieme alla Cooperativa dei mitilicoltori della Spezia, a ‘Slow Fish’, la manifestazione di Slow Food interamente dedicata al ...

