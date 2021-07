L' atto di accusa del Vaticano contro il cardinale Becciu

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 3 luglio 2021) Quattrocentottantasei pagine che sono una bomba e che provano quattro anni di investimenti vaticani nel famoso palazzo di Londra di Sloane Avenue per centinaia di milioni di euro svaniti nel nulla e di cui si sono avvantaggiati i finanzieri Raffaele Mincione e Giancarlo Torzi. Alla fine hanno svolto “due parti in commedia”, ma che come il “Ge la Volpe” di Collodi si conoscevano bene da anni. Mincione con i soldi della truffa “aggravata” (così scrivono il Promotore di giustizia Gian Piero Milano, l’aggiunto Alessandro Diddi e l’applicato Gianluca Perone) ai danni della Segreteria di Stato vaticana (che al processo che inizierà il 27 luglio prossimo si costituisce ...