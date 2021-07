Landini batte Cofferati dieci a zero. Il giornalismo e la verità (Di sabato 3 luglio 2021) Al direttore - “Il testo firmato non lo è di certo, si fa fatica perfino a definirlo”. E’ questo, in un’intervista al Fatto quotidiano, il giudizio sommario di Sergio Cofferati con riguardo all’avviso comune sullo sblocco dei licenziamenti sottoscritto dal governo e dalle parti sociali nei giorni scorsi. Peccato. Da un sindacalista della sua esperienza (che ha gestito con realismo piani di ristrutturazione di grandi imprese) ci saremmo aspettati che, fin dall’anno scorso, avesse incoraggiato Landini & compagni a non insistere sulle proroghe. E avesse salutato l’avviso comune come un atto di ravvedimento operoso.Giuliano Cazzola L’attuale segretario ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 luglio 2021) Al direttore - “Il testo firmato non lo è di certo, si fa fatica perfino a definirlo”. E’ questo, in un’intervista al Fatto quotidiano, il giudizio sommario di Sergiocon riguardo all’avviso comune sullo sblocco dei licenziamenti sottoscritto dal governo e dalle parti sociali nei giorni scorsi. Peccato. Da un sindacalista della sua esperienza (che ha gestito con realismo piani di ristrutturazione di grandi imprese) ci saremmo aspettati che, fin dall’anno scorso, avesse incoraggiato& compagni a non insistere sulle proroghe. E avesse salutato l’avviso comune come un atto di ravvedimento operoso.Giuliano Cazzola L’attuale segretario ...

julie_________t : #Landini che si batte in una giornata lavorativa no. Io così ?? #inondala7 - BossolaMauro : RT @FABI_News: “Vorrei rispondere a Librandi: non credo che Landini vada licenziato visto che è uno che si batte per i posti di lavoro. Van… - GabrieleUrz1 : RT @FABI_News: “Vorrei rispondere a Librandi: non credo che Landini vada licenziato visto che è uno che si batte per i posti di lavoro. Van… - FabiUmbria : RT @FABI_News: “Vorrei rispondere a Librandi: non credo che Landini vada licenziato visto che è uno che si batte per i posti di lavoro. Van… - BolognaFabi : RT @FABI_News: “Vorrei rispondere a Librandi: non credo che Landini vada licenziato visto che è uno che si batte per i posti di lavoro. Van… -