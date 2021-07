L' album del giorno | Doors | L A Woman

(Di sabato 3 luglio 2021) L'ultimoin studio della band di Jim Morrison è stato spesso e simbolicamente raccontato come la chiusura del cerchio iniziato nel 1967 con la pubblicazione del primo leggendario e omonimo 33 giri, In effetti, fu proprio così. L.A.è stato infatti un potente ritorno alle origini, nato in un'atmosfera completamente diversa da quella che aveva caratterizzato i primi elettrizzanti dischi del gruppo. All'inizio degli anni Settanta ierano una band senza orizzonti che procedeva a vista in balia delle condizioni fisiche e mentali di un Jim Morrison sempre più fuori controllo. I primi tentativi di dare una forma compiuta a L.A ...

Advertising

DAZN_IT : 'La paura se l'affronti scappa, se invece scappi tu ti corre dietro' ??? 'L'album della stagione del Milan' è su… - SkyArte : #MichaelJackson, Re del Pop, ci lasciava tragicamente il 25 giugno 2009. Fu senza dubbio una delle figure più influ… - pilloledirock : Il 3 luglio 1957 veniva pubblicato l’album di esordio del grande Ray Charles #raycharles #pilloledirock - fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: “Solar Fire”, quarto singolo pubblicato dal duo #SmithKotzen estratto dal loro album di debutto. Il brano vede la partec… - sierraf31 : RT @BarberiniCorsin: A #PalazzoBarberini abbiamo creato un libricino magico per i bambini, che permetterà loro di esplorare la mostra #Temp… -

Ultime Notizie dalla rete : album del

Rockol.it

Nel 1967 i Doors pubblicano il loro primo disco, un successo strepitoso, all'interno dell'canzoni che hanno fatto la storiarock, Light my fire su tutte. È in quel periodo che Jim incontra ...E' da tempo che i Doors sono al lavoro con un nuovo( L. A Woman ) ma il loro cantante non riesce a lavorare in studio. E' sempre ubriaco, litiga ...confortevole alloggio che ha preso il posto...Sono passati 50 anni dalla scomparsa di Jim Morrison. Più o meno tanti quante sono le teorie stravaganti che accompagnano la sua morte. Chiamiamole pure varianti, come ci suggerisce la ...Davamo per scontata la sua presenza nelle nostre vite pop. E invece la figura del selvaggio letterato che cita Céline e intanto tira fuori l’uccello non sembra più in sintonia con la cultura contempor ...