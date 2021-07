La variante Delta si allarga in Italia, è già presente in 16 regioni: quali sono. Tutti i dati dell’Iss (Di sabato 3 luglio 2021) Preoccupa la diffusione della variante Delta sul territorio Italiano. Lo scorso 22 giugno l’incidenza era arrivata al 22,7%, contro il 57,8% della sequenza Alfa, la cosiddetta “variante inglese”. variante Delta in Italia, è già presente in 16 regioni: quali sono. Tutti i dati dell’Iss E’ quanto emerso dall’indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità con L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e ... Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 luglio 2021) Preoccupa la diffusione dellasul territoriono. Lo scorso 22 giugno l’incidenza era arrivata al 22,7%, contro il 57,8% della sequenza Alfa, la cosiddetta “inglese”.in, è giàin 16E’ quanto emerso dall’indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità con L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e ...

