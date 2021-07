La variante delta è stimata al 22,7% in Italia (Di sabato 3 luglio 2021) Lo dice l'ultimo rapporto dell'ISS che rileva la prevalenza delle varianti, ricordando l'importanza delle seconde dosi Leggi su ilpost (Di sabato 3 luglio 2021) Lo dice l'ultimo rapporto dell'ISS che rileva la prevalenza delle varianti, ricordando l'importanza delle seconde dosi

