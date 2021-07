La tregua nel M5S: la scissione è sospesa (e il voto anche) (Di sabato 3 luglio 2021) Sembrava ormai tutto irreversibile: eppure ieri sera a sorpresa Beppe Grillo ha annunciato che la votazione sul comitato direttivo è stata sospesa. Verrà riesaminato lo statuto da un comitato di sette persone. Insomma è una tregua “Oggi ho ricevuto dai gruppi parlamentari una richiesta di mediazione in merito agli atti che dovranno costituire la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle (Statuto, Carta dei valori, Codice Etico). Ho deciso quindi di individuare un comitato di sette persone che si dovrà occupare delle modifiche ritenute più opportune in linea con i principi e i valori della nostra comunità”. Ad scriverlo ieri sera in un post a ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Sembrava ormai tutto irreversibile: eppure ieri sera a sorpresa Beppe Grillo ha annunciato che la votazione sul comitato direttivo è stata. Verrà riesaminato lo statuto da un comitato di sette persone. Insomma è una“Oggi ho ricevuto dai gruppi parlamentari una richiesta di mediazione in merito agli atti che dovranno costituire la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle (Statuto, Carta dei valori, Codice Etico). Ho deciso quindi di individuare un comitato di sette persone che si dovrà occupare delle modifiche ritenute più opportune in linea con i principi e i valori della nostra comunità”. Ad scriverlo ieri sera in un post a ...

