La società di marketing che punta su innovazione | rock e inclusione

Il Ceo di Velvet Media – la società di consulenza specializzata in servizi di marketing, new media e vendite online con sedi anche a New York City, Bangkok, Shanghai e Dubai – non pensa come Bertolt Brecht che sia sventurata la terra che ha bisogno di eroi, anzi. Bassel Bakdounes crede che il mondo abbia bisogno di persone che sappiano farsi carico del dolore e della pena, capaci di trasformare rabbia e tristezza in sorrisi. Cresciuto nelle Case Blu di Castello di Godego, che lui definisce una sorta di Bronx in miniatura, Bassel Bakdounes è diventato un esempio imprenditoriale della diversity leadership. Ossia di quello che può fare un adulto di seconda ...

