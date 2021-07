La Roma ha già trovato in Serie A il sostituto di Spinazzola (Di domenica 4 luglio 2021) Come riporta Sky Sport, la Roma, dopo l’infortunio di Spinazzola, sta cercando un nuovo terzino sinistro. Contatti con l’Inter per Dimarco. L’Italia di Mancini sta facendo sognare tutti e ieri sera ha sfoderato un’altra grande prestazione contro il Belgio che è stato sconfitto per 1-2 grazie alle reti di Barella ed Insigne. Gli azzurri, sin Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 4 luglio 2021) Come riporta Sky Sport, la, dopo l’infortunio di, sta cercando un nuovo terzino sinistro. Contatti con l’Inter per Dimarco. L’Italia di Mancini sta facendo sognare tutti e ieri sera ha sfoderato un’altra grande prestazione contro il Belgio che è stato sconfitto per 1-2 grazie alle reti di Barella ed Insigne. Gli azzurri, sin Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

fattoquotidiano : Renziana sì, e dunque mica fessa. Antonella Manzione, già vigilessa di Firenze chiamata un bel giorno a Roma per es… - ZZiliani : In realtà la #Roma aveva chiesto in cambio #Fagioli che però la #Juventus ha già promesso al #Barcellona in cambio… - Glongari : Nelle prossime ore previsto un viaggio a Milano del ds della #Roma Tiago Pinto. All’ordine del giorno il tentativo… - GuidoAnselmi7 : RT @marketingpmi: @CarloCalenda Ne hai parlato cosi tanto che alla fine mi hai messo curiosità e me lo sono comprato. E ho capito perchè t… - FiorinoLuca : @Korrado77 Qui a Roma est la situazione è chiara da tempo. Hanno già scritto diversi pezzi a riguardo e l’Ama sa tutto. Devono solo pulire ?? -