La rivincita di Schick dopo una carriera sulle montagne russe | nel mirino la semifinale con la Repubblica Ceca e il record di Milan Baros

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 luglio 2021) Tutto si consuma in un istante. Come un lampo che illumina la notte prima di venire nuovamente inghiottito dal buio. Ancora. E ancora. E ancora. Gli ultimi anni di Patriksono condensati tutti qui, nel tentativo di dilatare quel momento di luce, di eternarlo fino a dissipare le tenebre una volta per tutte. L’attaccante ceco è tante cose diverse. Tutte insieme. Idolo e zimbello, brillante e sciagurato, presenza e assenza, genialità e insipienza. Vederlo giocare vuol dire salire. Su, verso il gesto tecnico più sublime. Giù, verso l’errore più grottesco. Senza sapere mai cosa ci si troverà dietro ...