La risposta perfetta dell’Auschwitz Memorial a Francesca Donato che aveva scritto “La vaccinazione rende liberi” (Di sabato 3 luglio 2021) Le file della Lega continuano a regalare figure istituzionali che remano contro il grande sforzo del paese. L’ultima ad iscriversi nella lista dei politici no-vax è stata Francesca Donato, eurodeputata eletta nella file del Carroccio. La propaganda dei contrari ai vaccini però questa volta ha trovato l’ennesimo oppositore. La deputata ha scritto sul suo profilo twitter la frase “La vaccinazione rende liberi”, parafrasando la celebre cancellata all’ingresso del campo di concentramento di Auschwitz: Arbeit macht frei in italiano, Il lavoro rende ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Le file della Lega continuano a regalare figure istituzionali che remano contro il grande sforzo del paese. L’ultima ad iscriversi nella lista dei politici no-vax è stata, eurodeputata eletta nella file del Carroccio. La propaganda dei contrari ai vaccini però questa volta ha trovato l’ennesimo oppositore. La deputata hasul suo profilo twitter la frase “La”, parafrasando la celebre cancellata all’ingresso del campo di concentramento di Auschwitz: Arbeit macht frei in italiano, Il lavoro...

